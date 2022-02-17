Спустя год после вакцинации «Спутником V» уровень антител остается высоким

Через год после получения первого компонента вакцины от COVID-19 «Спутник V» у большинства добровольцев сохранился высокий уровень антител, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, в декабре было решено продлить исследование препарата, чтобы дополнительно оценить его иммуногенность в течение года после получения первой дозы.
Ракова подчеркнула, что первые результаты показывают наличие высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных.
Так, получены результаты по 1323 участникам, из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что является достаточно высоким показателем.
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16.02.2022 153
В исследовании принимают участие 3000 человек, получивших вакцину «Спутник V».