Пять легковушек и бензовоз столкнулись у деревни Рогатино — фото

Массовое ДТП произошло сегодня утром, 17 февраля, на трассе «Волосово-Ополье» в Волосовском районе Ленобласти.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти сообщают, что у деревни Рогатино столкнулись пять легковых автомобилей и бензовоз. Машины двигались в попутном направлении. Разлива топлива на дорогу удалось избежать.

Фото: Авто Волосово/ВК

На месте работают экстренные службы. Предварительно, никто не пострадал.

В настоящий момент на месте ДТП образовался небольшой затор, для движения перекрыты две полосы.

Сегодня ночью в Выборгском районе столкнулись фура и легковушка.