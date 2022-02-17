Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 76 рублей

Автор: Александр Селиванов
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Согласно информации Мосбиржи, в четверг, 17 февраля, курс рубля по отношению к доллару США упал. За один доллар предлагалось 76,38 рубля (плюс 1,49% с начала дня) по данным на 11:45 мск.

Рубль начал стремительное падение на фоне сообщений об обострении ситуации в районе Донбасса и перестрелках на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Lenta.ru.

Аналогичное падение рубль продемонстрировал в отношении евро. За 1 евро предлагалось 86,88 рубля (плюс 1,41%). Такая же тенденция наблюдается относительно основных российских фондовых индексов. Индекс Мосбиржи потерял 2,6%, индекс РТС уменьшился на 3,95%.

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