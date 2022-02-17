Смольный предложил торговым сетям снизить наценку на сахар, хлеб, овощи и молоко

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга призвал продуктовые ограничить торговую наценку на ряд товаров. Соответствующие письма были разосланы крупнейшим ритейлерам города.
Об этом стало известно порталу Фонтанка 17 февраля. В комитете просят участников рынка «рассмотреть возможность установления торговой наценки на указанные товары не выше 5%».
Такое предложение ритейлерам поступило на фоне требований Минсельхоза, Минпромторга и ФАС стабилизировать цены на базовые продукты питания. Также Смольный попросил торговые сети назвать факторы, влияющие на рост наценки на эти категории товаров.
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