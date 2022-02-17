Двух женщин задержали за организацию притонов для проституции в Петербурге

Два притона для занятия проституцией нашли полицейские в Невском районе Санкт-Петербурга. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела.

Один из притонов обнаружен на втором этаже над продуктовым магазином в доме № 14 на Российском проспекте. Полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая работала там администратором.

Еще одно подобное заведение располагалось в квартире на проспекте Большевиков, 11/2. Там также задержали 51-летнюю женщину-администратора.