Двух женщин задержали за организацию притонов для проституции в Петербурге

Два притона для занятия проституцией нашли полицейские в Невском районе Санкт-Петербурга. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела.
Один из притонов обнаружен на втором этаже над продуктовым магазином в доме № 14 на Российском проспекте. Полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая работала там администратором.
Еще одно подобное заведение располагалось в квартире на проспекте Большевиков, 11/2. Там также задержали 51-летнюю женщину-администратора.
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11.12.2020 1768