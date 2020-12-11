В Петербурге проститутки-трансгендеры избили недовольного клиента

Ночь с проститутками закончилась разочарованием и побоями для петербуржца.

Минувшей ночью, 11 декабря, мужчина решил провести время в компании женщин и пригласил проституток в арендованную на сутки квартиру на Парашютной улице. Утром, после бурной ночи, девушки признались клиенту, что они вовсе и не девушки, а трансгендеры. Возмущенный петербуржец отказался платить им.

В результате “дамы” избили его, брызнули в него из перцового баллончика и выгнали из квартиры, забрав у мужчины телефон. Трансгендеров задержали.