Любопытный кот из кафе в Гатчине застрял мордой в стакане во время интервью и стал звездой Сети

В соцсетях становится вирусным видео с любопытным котом по кличке Слоник из котокафе в Гатчине, который своей выходкой разбавил серьезное интервью.
Ролик просмотрели более 2,5 миллиона человек. На кадрах основатель котокафе Антон Сорокин давал интервью для документального фильма о стрит-арте в городе. В это время Слоник запрыгнул на стол, залез мордочкой в стакан и застрял там. Потеряв ориентацию в пространстве, хвостатый попятился назад и упал со стола.
Забавная история произошла недавно и в Петербурге: смелая ворона задирала котят, которые безрезультатно гонялись за ней.
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