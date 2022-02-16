Волонтеры собрали 115 кг корма для бездомных животных в Ломоносовском районе

Автор: Гузель Галимова
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В Ломоносовском районе Ленобласти школьный волонтерский клуб в Малом Карлино запустил благотворительный проект помощи бездомным животным «4 лапы — хвост».

За 10 дней школьники Нагорной школы, местные жители и волонтеры собирали 115 кг корма, консерв и круп для животных. Все собранное волонтеры передали в приют для животных «Красное село».

Волонтеры собрали 115 кг корма для бездомных животных в Ломоносовском районе приют для бездомных животных, Ломоносовский район, Ленобласть, бездомные животные
Волонтеры собрали 115 кг корма для бездомных животных в Ломоносовском районе приют для бездомных животных, Ломоносовский район, Ленобласть, бездомные животные
Волонтеры собрали 115 кг корма для бездомных животных в Ломоносовском районе приют для бездомных животных, Ломоносовский район, Ленобласть, бездомные животные
Волонтеры собрали 115 кг корма для бездомных животных в Ломоносовском районе приют для бездомных животных, Ломоносовский район, Ленобласть, бездомные животные
Фото: МОУ "Нагорная школа"

Добавляется, что подобные мероприятия школьный клуб проводит ежегодно.

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Волонтеры собрали 115 кг корма для бездомных животных в Ломоносовском районе приют для бездомных животных, Ломоносовский район, Ленобласть, бездомные животные
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14.02.2022 149
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