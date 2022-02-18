Упавшая на скользкой дороге женщина требует с коммунальщиков 300 тыс. рублей в Петербурге

По информации ivbg.ru, 15 января 2022 года женщина поскользнулась и упала на дороге возле дома № 1 на улице Ленской в Санкт-Петербурге.

После падения петербурженка обратилась в травмпункт. Врачи диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости, ушибы и кровоизлияния.

После проверки прокуратура пришла к выводу, что падение произошло из-за некачественной уборки ООО «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района». Иск на 300 тыс. рублей к предприятию – на рассмотрении.