В Тихвине не стали возбуждать уголовное дело на главу семейства, сломавшего жене 2 ребра

Автор: Анастасия Щербакова
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Полицейские Тихвинского района считали, что систематических побоев в одной из местных семей не достаточно для возбуждения уголовного дела. В прокуратуре посчитали иначе.

Как передает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области 18 февраля, в октябре прошлого года жестоко избил свою сожительницу. В больнице у нее зафиксировали закрытые переломы 9 и 10 ребер со смещением отломков, инфицированную рану на теле, кровоподтеки и ссадины на лице и конечностях.

Со слов пострадавшей, избранник колотил ее неоднократно, но за медицинской помощью и, тем более, в полицию она не обращалась. На запрос прокуратуры в ОМВД пришло постановление, что в возбуждении дела было отказано. Однако после повторного запроса ведомства, уголовное дело все же было заведено.

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