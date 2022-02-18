Пострадавшая при обрушении здания в Петербурге находится в состоянии средней степени тяжести

Врачи рассказали о здоровье 53-летней женщины, оказавшейся под завалами здания в районе «Красного треугольника» в Петербурге.

Как стало известно Фонтанке 18 февраля, у пострадавшей зафиксированы начисленные ушибы и перелом руки. В момент обрушения части 3-этажного здания на набережной Обводного канала она шла домой с работы. Под завалами также оказались припаркованные машины.

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О происшествии ivbg.ru в минувшие сутки. На видеокадры попали последствия ЧП. Вся округа оказалась завалена глыбами бетона с торчащей арматурой. Также из-за обвала части здания упало дерево, что и спасло женщину от гибели. Тем же вечером стало известно, что случившимся заинтересовались в прокуратуре. К разбирательствам также подключился следственный комитет.