Жители Донецка под гул сирен массово снимают деньги в банкоматах

В Донецке включили сирену гражданской обороны. В социальных сетях появляются фотографии, как жители в панике снимают деньги и стоят в очередях на заправках.

Видео происходящего публикует Telegram-канал Типичный Донецк 18 февраля.

Источник публикует видео, как огромные очереди из машин выстроились на заправках города. По словам очевидцев, такая картина наблюдается по всему Донецку

Также местные жители, которые не решились уезжать, присылают кадры непосредственной эвакуации людей. Десятки автобусов одной линией покидают населенные пункты.

Здесь очевидцы делятся фотографиями происходящего в банках. Люди стоят в огромных очередях, чтобы снять наличность.

Напомним, 18 февраля глава ДНР объявил об эвакуации мирных жителей в Россию.