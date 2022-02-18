Путин поручил выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей

Как сообщал ivbg.ru, глава ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию населения из «ДНР» в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту с просьбой оказать экстренную помощь в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев.

В связи с этим Владимир Путин поручил обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса. А врио главы МЧС Александру Чуприяну – немедленно вылететь в Ростовскую область.

На месте он должен создать условия для размещения, обеспечить людей горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.