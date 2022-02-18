Что известно об эвакуации Донбасса к этому часу

Публикуем актуальную информацию о ситуации в Донецкой Народной республике.
Как стало пишет РИА Новости в Telegram вечером, 18 февраля, эвакуация населения идет полным ходом. Вот что известно к этому часу:
- власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Ростовскую область РФ в связи с угрозой вторжения украинской армии. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста;
- губернатор Ростовской области попросил президента России Владимира Путина о помощи. Глава государства поручил выдавать каждому беженцу из Донбасса по10 тысяч рублей;
- в Ростовской области создан оперативный штаб, который призванрешать вопросы приема, размещения, питания и медицинского обслуживания беженцев. Также в регион по поручению Владимира Путина отправляется врио главы МЧС России Чуприян;
- автобусы с 600 детьми из детских домов и школ-интернатов ДНР уже выехали в Россию. Глава республики Пушилин не исключил, что эвакуированы будут сотни тысяч человек;
- с утра по ДНР было выпущено порядка 200 снарядов и мин. Также было три попытки провести диверсии, в ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы из артиллерии и миномётов продолжаются;
- вечером на парковке дома правительства в центре Донецка прогремел взрыв. Взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции Синенкова. Пушилин заявил, что это диверсия, подготовка к наступлению Украины;
- Пушилин предполагает, что дело идет к широкомасштабной войне.
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18.02.2022 64