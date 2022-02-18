Что известно об эвакуации Донбасса к этому часу

Публикуем актуальную информацию о ситуации в Донецкой Народной республике.

Как стало пишет РИА Новости в Telegram вечером, 18 февраля, эвакуация населения идет полным ходом. Вот что известно к этому часу:

власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Ростовскую область РФ в связи с угрозой вторжения украинской армии. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста;

губернатор Ростовской области попросил президента России Владимира Путина о помощи. Глава государства поручил выдавать каждому беженцу из Донбасса по10 тысяч рублей;

в Ростовской области создан оперативный штаб, который призванрешать вопросы приема, размещения, питания и медицинского обслуживания беженцев. Также в регион по поручению Владимира Путина отправляется врио главы МЧС России Чуприян;

автобусы с 600 детьми из детских домов и школ-интернатов ДНР уже выехали в Россию. Глава республики Пушилин не исключил, что эвакуированы будут сотни тысяч человек;

с утра по ДНР было выпущено порядка 200 снарядов и мин. Также было три попытки провести диверсии, в ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы из артиллерии и миномётов продолжаются;

вечером на парковке дома правительства в центре Донецка прогремел взрыв. Взорвался автомобиль начальника управления Народной милиции Синенкова. Пушилин заявил, что это диверсия, подготовка к наступлению Украины;

Пушилин предполагает, что дело идет к широкомасштабной войне.