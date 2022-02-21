Видео: агрессор метнул ледоруб-топор в сторожа в Горбунках

По информации ivbg.ru, 18 февраля на проходной гаражного кооператива «Спутник» в деревне Горбунки Ломоносовского района мужчина метнул ледоруб-топор в пост охраны.

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На кадрах видно, как мужчина в тренировочных штанах и куртке бежит за автомобилем. Затем возвращается, достает мобильный телефон и что-то говорит охраннику. После поднимает с земли ледоруб, выбивает им стекло и бросает его внутрь.

По словам представителя гаражного кооператива «Спутник», мужчину, совершившего все эти действия, якобы обрызгал проезжающий автомобиль, за которым он и гнался.