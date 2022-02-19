«Не убивайте, пожалуйста!»: грабитель зарезал продавца в магазине Петербурга. Женщина молила о пощаде – видео

Мужчина в маске и капюшоне зашел в магазин, нанес продавщице около 20 ударов ножом и ушел, забрав с собой одну единственную коробку.
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28.01.2022 2647
Продавщица не оказывала сопротивления. Однако ее отчаянные крики и просьбы не убивать этого человека не остановили.
Когда убийца ушел, женщина, оставляя за собой кровавый след, дошла до дверей, позвонила кому-то по телефону и сказала, что теряет сознание. Спасти ее не удалось. Многочисленные ранения оказались несовместимы с жизнью.
Видео публикует telegram-канал Mash на Мойке (18+).