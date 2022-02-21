План «Перехват»: свадебного стрелка задержали в Петербурге – видео

По информации ivbg.ru, 20 февраля в 14:10 в полицию сообщили о стрельбе из окна Nissan Almera, двигавшегося по Синопской набережной в Санкт-Петербурге. Для поимки нарушителя ввели план «Перехват».

Автомобиль настигли возле дома № 150 по улице Салова. Внутри находились двое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 25 лет и 31 года. Они рассказали, что во время празднования свадьбы из автомобиля стрелял их знакомый, вышедший возле станции метро «Ломоносовская».

В салоне иномарки нашли пистолет, а подозреваемого в стрельбе 35-летнего иностранного гражданина оперативно задержал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.