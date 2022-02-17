Момент смертельного наезда на пешехода в Петербурге попал на видео

Днем, 17 февраля, женщина переходила дорогу уже на запрещающий сигнал светофора. Водитель внедорожника решил не уступать дорогу.

Видео смертельного наезда публикует портал Мегаполис вечером, 17 февраля.

Судя по кадрам, женщина вышла на зебру уже на красный сигнал светофора. В этот момент внедорожник уже начал движение. Среагировать на женщину он не успел. Сразу после столкновения он остановился, однако почти сразу продолжил движение.

Сейчас полиция разыскивает водителя. Погибшей был 71 год, она спешила на работу в медсанчасть клинической больницы №122.