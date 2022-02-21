Студенты-медики вышли на помощь жителям Ленинградской области

Почти пятьсот студентов медицинских вузов и колледжей помогают больницам Ленобласти в период возросшей заболеваемости.

«Студенты работают как в первичном звене, так и в стационарах. Большинство из них трудоустроены, получают зарплату, но есть и те, кто работает на волонтерских началах. Мы очень благодарны ребятам за сознательность», ― прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Студенты работают во всех районах и, в основном, помогают обрабатывать обращения жителей в call-центрах, вносить информацию о заболевших, работают на ставках младшего и среднего медицинского персонала. Также некоторые обучающиеся проходят стажировку в качестве врачей-специалистов.

Отметим, что за минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 2 123 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 февраля.

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