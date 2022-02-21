Студенты-медики вышли на помощь жителям Ленинградской области

Почти пятьсот студентов медицинских вузов и колледжей помогают больницам Ленобласти в период возросшей заболеваемости.
Студенты работают во всех районах и, в основном, помогают обрабатывать обращения жителей в call-центрах, вносить информацию о заболевших, работают на ставках младшего и среднего медицинского персонала. Также некоторые обучающиеся проходят стажировку в качестве врачей-специалистов.
Отметим, что за минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировано 2 123 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 21 февраля.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в понедельник, 17 января, на официальном интернет-портале правовой информации опубликован подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко приказ об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок от коронавируса и сам перечень.