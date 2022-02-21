Спрос на кредитные карты Сбера у жителей СЗФО вырос в три раза

В январе 2022 года жители СЗФО оформили 42 тысячи кредитных карт Сбербанка. Это в почти в три раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Торговый оборот по действующим картам за месяц вырос на 18% — до 17,6 млрд рублей.

Чаще других кредитные карты открывали петербуржцы (15,7 тысяч), жители Ленинградской и Вологодской областей (4,9 и 4,4 тысячи карт соответственно), а также калининградцы (3,5 тысяч) и архангелогородцы (3,3 тысячи). Лидеры по приросту – Ленинградская область (238%), Республика Коми (244%) и Архангельская область (194%).

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Восприятие кредитки как финансового инструмента за последние годы существенно изменилось. Сегодня это не непосильное бремя, а возможность пользоваться деньгами, причём зачастую совершенно бесплатно, если соблюдать несколько простых правил. Главное – вовремя закрывать долг, тогда банк не начислит проценты. А если не снимать с кредитки наличные и не делать с неё переводы, то не придётся платить комиссии. Ещё один секрет: делать покупки ближе к началу беспроцентного периода, тогда увеличивается и срок возврата денег без процентов».

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие — гарантированная ставка: если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 21,7% годовых. Плюс – сниженная ставка 9,8% годовых на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, а также при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди преимуществ — бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от «СберСпасибо».

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около 2х минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте — на сайте банка.