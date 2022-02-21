Еще одно серьезное ДТП с «перевертышем» произошло в Петербурге — видео

На этот раз дорогу не поделили автомобилисты в районе Комсомольской площади.

Видео с места происшествия публикует паблик ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 21 февраля.

В результате столкновения двух иномарок одна из них завалилась на бок. Судя по кадрам, водитель синей машины смог выбраться из нее сам. Обстоятельства ДТП на данный момент неизвестны.

В течение дня это не первое подобное происшествие с перевернувшимся авто. Ранее очевидцы делились кадрами и видео с места серьезного ДТП в Выборгском районе города.