Публикуем подробный FAQ по обращению с бытовыми отходами в Ленобласти

В ближайшее время мусорная реформа в Ленобласти охватит еще больше территорий. В конце февраля-начале марта 2022 года к действующим 520 адресам добавится 368 новых контейнерных площадок по раздельному сбору мусора и почти 900 баков для сортировки отходов.

В связи с этим региональный оператор Ленобласти выпустил подробное руководство по использованию площадок РСО и ответил на частые вопросы.

Какие отходы можно складировать в баки для раздельного сбора?

Пока оператор может гарантировать переработку следующих типов отходов:

пластиковые бутылки от воды, соков, упаковка с маркировкой:



стеклянные банки, бутылки или стеклобой.

Какие еще есть правила сортировки отходов?

Важно отметить, что обслуживать баки для раздельного сбора будет непосредственно компания, которая осуществляет переработку. Поэтому в случае, если в баках для раздельного сбора присутствует более 50% смешанных отходов или «засора», то содержимое такого контейнера перевозчик не заберет. Мы не обязываем жителей принимать участие в проекте, но настоятельно просим не бросать пакеты со смешанными отходами в баки для сортировки пластика и стекла.

Кроме того, если вы будете ополаскивать упаковку и сминать ее перед тем, как опустить в бак, это позволит увеличить объем переработанных отходов.

Что делать, если контейнер переполнен?

Каждый бак оборудован инструкцией с маркировкой отходов, которые можно направить в переработку и номером телефона по которому можно обратиться в случае переполнения.

Как часто будут забирать пластик и стекло?

Новые адреса, включенные в проект раздельного сбора мусора, первое время перевозчик-переработчик будет забирать в тестовом режиме, 1 раз в неделю.

Затем мы посмотрим статистику наполнения и приведем к соответствию график обслуживания.

Что происходит с отсортированными отходами дальше?

Пластик и стекло из баков направляется либо сразу к переработчику, либо, где это логистически удобнее, на объекты обработки и размещения отходов, оборудованных сортировочными линиями. В одном и другом случае из общего объема изымается то, что переработать нельзя: сильно загрязненная тара остатками еды или масел, типы пластика, не соответствующие технологии переработки на предприятии, или иные типы отходов.

«Чистые» отходы проходят обработку и подготовку для того, чтобы стать новым сырьем. В Ленобласти и Петербурге из таких отходов делают пэт-флекс – пластиковая крошка для производства новых товаров.

Процесс превращения мусора в сырье называется утилизацией. Важно отметить, что этот процесс регламентирован природоохранным законодательством. Предприятия, с которыми мы работаем, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

В настоящее время, на территории Северо-Западного федерального округа России отсутствуют легальные предприятия полного цикла, которые «умеют» принимать отходы и на их базе производить готовую продукцию.

Первым таким предприятием станет проект завода пластиковых изделий, который будет запущен в Ленинградской области в 2024 году.