СМИ: Владимир Путин сообщил Макрону и Шольцу, что подпишет документ о признании ДНР и ЛНР

В СМИ появилась информация, что президент РФ уже признал независимость республик.

Об этом, в том числе, вечером, 21 февраля, пишет tg-канал Тайны Ленинградского двора.

По данным сайта Кремля, еще до официального обращения к нации Путин связался с президентом Франции и канцлером Германии, которым рассказал о своем решении. Как передают РИА Новости, главы государств были разочарованы такой новостью. Однако все еще готовы искать точки соприкосновения с Кремлем.

Вся Россия на данный момент замерла в ожидании обращения президента. Видеотрансляция должна пройти в ближайшее время. Посмотреть ее можно по этой ссылке.