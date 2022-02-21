Стало известно, какие гонорары Смольный выплатил призерам Олимпийских игр-2022

Олимпийские призеры в зависимости от полученной на играх награды кроме всеобщего признания, получили и солидные денежные гонорары.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщал, сколько спортсмены получат за каждую награду: золото — 4 миллиона, серебро — 2,5 миллиона, и бронза — 1,7 миллиона рублей.

От Санкт-Петербурга на главное спортивное событие года отправлялись 29 спортсменов — они выступили в девяти видах спорта. Денежные поощрения спортсмены получили, занявшие с первого по шестое места. Остальных спортсменов ждал «утешительный» приз в размере 50 тысяч рублей.

Так, за золото и бронзу в фигурном катании Анастасии Мишиной полагается 6,5 миллиона. Её партнер получит столько же за аналогичные награды. Александра Байкова и Дмитрий Козловский за четвертые места и потраченные нервы получили по 600 тысяч рублей. Также за бронзу получил 1,5 миллиона биатлонист Максим Цветков — и ещё сверху по 600 тысяч дважды за два четвертых места.

Хоккеисты Никита Гусев, Александр Самонов и Кирилл Марченко за заслуженное серебро увезли каждый по 2,5 миллиона рублей.