Замглавы по экономике в Выборгском районе назначен Денис Зубенко

В Выборгском районе Ленобласти назначили нового заместителя главы администрации по экономике.
Этот пост занял Денис Зубенко, он уже приступил к своим обязанностям.
В его подчинении будут находиться комитет экономики и инвестиций, комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка, а также отдел аграрной политики, сообщили в районной администрации.
Ранее он был депутатом городского округа №15.
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