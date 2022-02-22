Замглавы по экономике в Выборгском районе назначен Денис Зубенко

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Выборгском районе Ленобласти назначили нового заместителя главы администрации по экономике.

Этот пост занял Денис Зубенко, он уже приступил к своим обязанностям.

__139008
Фото: vbglenobl.ru

В его подчинении будут находиться комитет экономики и инвестиций, комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка, а также отдел аграрной политики, сообщили в районной администрации.

Ранее он был депутатом городского округа №15.

Вам будет интересно
Замглавы по экономике в Выборгском районе назначен Денис Зубенко назначение, Ленобласть, Денис Зубенко, Выборг
Выборгский замок и Кирху в Приморске воссоздали в игре Minecraft
Участники фестиваля «Big City Lights» воссоздали туристические объекты Ленобласти в виртуальном мире – в видеоигре Minecraft. Во всемирно популярной игре появились...
21.02.2022 147
Автор