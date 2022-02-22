830 новых контейнерных площадок для ТКО построили в Ленобласти в 2021 году

На территории 68 муниципальных образований Ленобласти в 2021 году было построено 830 контейнерных площадок для сбора мусора.

Для их обустройства было закуплено 2 737 контейнеров для смешанного бытового мусора и 915 контейнеров для пластика и стекла. Благоустройство инфраструктуры проходит в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

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Напомним, вопросы, связанные с организацией сбора и транспортировкой отходов, вы можете задать на сайте, по телефону «горячей линии»: 8-812-207-18-18, info@uklo.ru или в сообществе ВК.