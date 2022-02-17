В Волхове установят 43 новых контейнера для пластика и стекла

В ближайшее время в Волхове Ленобласти установят 43 новых контейнера для раздельного сбора мусора.

Во дворах города к имеющимся контейнерам для твердых коммунальных отходов добавятся 20 баков для пластика и 23 — для стекла. На каждом контейнере будет инструкция, что и как в них можно отправлять.

Вам будет интересно Мусорные баки для Ленобласти будут изготавливать заключенные В этом году региону поступит партия мусорных контейнеров, сделанных заключенными. Об этом 11 февраля поделился портал 47channel. К такому решению еще... 11.02.2022 260

В прошлом 2021 году в 68 муниципальных образованиях Ленобласти появилось 820 новых контейнерных площадок. В ближайших планах создание 11 новых точек сбора ненужных автомобильных покрышек.