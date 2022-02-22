В Ленобласти пройдет X Всероссийский форум «ПРОФ-IT.2022»

Ленобласть примет Всероссийский форум «ПРОФ-IT.2022». Ведущее событие в сфере цифровизации государственного управления проводится уже в пятый раз.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что для региона большая честь принять мероприятие такого масштаба. Кроме того, это откроет новые горизонты для Ленобласти.

«Мы сможем не только показать себя, но и обменяться опытом с коллегами, увидеть наработки IT-специалистов из других субъектов России. В последнее время мы много внимания уделяем вопросам цифровизации», — сказал Александр Дрозденко.

Форум пройдет в «ЭкспоФоруме». О точных датах проведения мероприятия будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в Ленобласти начался прием заявок на конкурс «Экспортер года».