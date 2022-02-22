Германия заморозила «Северный поток-2»

МИД Германии заявило о заморозке «Северного потока — 2» после признания Россией ДНР и ЛНР.
Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает РИА Новости. В правительстве РФ надеются, что это временная санкция.
О заморозке газопровода сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 22 февраля.
Мы всегда предупреждали, что это входит в число подготовленных мер, — процитировали РИА Новости.
В Кремле уже прокомментировали решение о приостановке процесса сертификации газопровода. По словам пресс-секретаря президента Пескова, Россия рассчитывает, что «притормаживание по проекту временное».
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