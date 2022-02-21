В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик.

В эфире телеканала Россия24 вечером, 21 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к нации. В нем глава государства акцентировал особое внимание на военной агрессии украинской власти в отношении ДНР и ЛНР, из-за чего много лет страдает гражданское население.

Оглашению позиции России в отношении признания республик предшествовала обширная историческая справка о становлении Украины до сегодняшнего дня и о том, какую роль в этом играла Россия.

Ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер. Я обращаюсь к вам напрямую, чтобы рассказать о принимаемых решениях…Незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской республик… от властей Украины требуем прекратить режим огня, — заявил Путин.

Соответствующие указы Владимир Путин подписал сразу после своего обращения.

Еще до официального выступления Путин связался с президентом Франции и канцлером Германии, которым рассказал о своем решении. Как передавали РИА Новости, главы государств были разочарованы такой новостью. Однако все еще готовы искать компромиссы в дипломатических отношениях с Кремлем.

За принятие президентом такого решения ранее выступил Совет Безопасности Российской Федерации на экстренном заседании, состоявшимся вечером, 21 февраля. Об озвученных мнениях на встрече ivbg.ru писал накануне. Все члены совета заявили о необходимости признать суверенитет территорий ДНР и ЛНР.

Ранее с просьбой к Владимиру Путину о признании республик обратилась Государственная Дума РФ и главы теперь признанных Россией территорий.

На данный момент российскую границу пересекли порядка 70 тысяч беженцев. Об эвакуации мирного населения с Донбасса 18 февраля объявил глава республики Денис Пушилин. Больше 40 регионов уже выразили готовность оказать помощь эвакуированным жителям республик.