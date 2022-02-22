В Петербурге автовладелец обварился в кипятке после обвала дороги

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: 47channel

Пострадавший находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с серьезными ожогами.

В ночь на вторник, 22 февраля, в Кировском районе города водитель пострадал из-за обвалившегося асфальта. В дыру с кипятком на улице Лени Голикова угодил автомобиль, в котором находился водитель.

Как делятся очевидцы, на участке  дороги прорвало трубу с горячей водой — в этот момент водитель поворачивал на указанную улицу. После аварии мужчина пытался выбраться из машины сам. На определенном этапе он сорвался и упал в кипяток. Помогли пострадавшему прохожиею

Пострадавшего водителя с ожогами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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