В Петербурге автовладелец обварился в кипятке после обвала дороги

Пострадавший находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с серьезными ожогами.

В ночь на вторник, 22 февраля, в Кировском районе города водитель пострадал из-за обвалившегося асфальта. В дыру с кипятком на улице Лени Голикова угодил автомобиль, в котором находился водитель.

Как делятся очевидцы, на участке дороги прорвало трубу с горячей водой — в этот момент водитель поворачивал на указанную улицу. После аварии мужчина пытался выбраться из машины сам. На определенном этапе он сорвался и упал в кипяток. Помогли пострадавшему прохожиею

Пострадавшего водителя с ожогами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.