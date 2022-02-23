Мигрант из Таджикистана избил молотком мигранта из Узбекистана на складе в Аро

На складе в деревне Аро во Всеволожском районе 22 февраля задержан 35-летнеий гражданин Таджикистана. Его подозревают в нападении на 27-летнего гражданина Узбекистана 19 февраля.

Тогда с того же склада в больницу увезли молодого человека с множественными травмами. Предположительно, его били молотком. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ныне задержанный официально не трудоустроен и на территории России не зарегистрирован.

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