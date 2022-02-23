В Ленобласти 24 февраля температура воздуха опустится до -17 °C

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 февраля на территории Ленинградской области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой, мокрый снег.

Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, утром на западе 7-12 м/с, днем юго-западный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -5… -10 °C, местами при прояснении -13… -17 °C, днем -2…+3 °C. На дорогах ночью и в начале дня будет гололедица.