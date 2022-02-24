Коронавирус подтвердился еще у 1 175 жителей Ленобласти — данные на 24 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 175 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 24 февраля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+26), Пикалёво (+5), Ефимовский (+3), Бор (+1), Мозолёво-1 (+1).

Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Большой Сабск (+1), Клопицы (+1) .

Волховский район: Волхов (+36), Колчаново (+2), Сясьстрой (+1), Кисельня (+1), Новая Ладога (+10), Старая Ладога (+2), Бережки (+7) .

Всеволожский район: Мурино (+95), Всеволожск (+9), Кудрово (+13), Новое Девяткино (+41), Сертолово (+11), Осельки (+1), Кузьмоловский (+3), Старая (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+5), Романовка (+1), Бугры (+5), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дунай, СНТ Автомобилист (+1), п. Углово (+1), Сярьги (+2), Канисты (+1), Медный Завод (+1), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+85), Первомайское (+12), Рощино (+14), Советский (+4), Ольшаники (+1), Селезнево (+10), Светогорск (+30), Коробицыно (+1), Каменногорск (+12), Кондратьево (+2), Красный Сокол (+2), Цвелодубово (+2), Гаврилово (+1), Каменка (+1), Кирпичное (+1), Тарасово (+1), Ильичёво (+1), Красносельское (+3), Ленинское (+2), Лесогорский (+3), Красная Долина (+1), Вещево (+1), Зайцево (+1), Михалёво (+2), Высоцк (+2), Пески (+1), Возрождение (+8), Чайка (+1), Озерное (+1), Левашово (+8), Свекловичное (+2), Пушное (+1) .

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