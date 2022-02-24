Коронавирус подтвердился еще у 1 175 жителей Ленобласти — данные на 24 февраля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 175 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 24 февраля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+26), Пикалёво (+5), Ефимовский (+3), Бор (+1), Мозолёво-1 (+1).
- Волосовский район: Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Большой Сабск (+1), Клопицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+36), Колчаново (+2), Сясьстрой (+1), Кисельня (+1), Новая Ладога (+10), Старая Ладога (+2), Бережки (+7).
- Всеволожский район: Мурино (+95), Всеволожск (+9), Кудрово (+13), Новое Девяткино (+41), Сертолово (+11), Осельки (+1), Кузьмоловский (+3), Старая (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+5), Романовка (+1), Бугры (+5), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дунай, СНТ Автомобилист (+1), п. Углово (+1), Сярьги (+2), Канисты (+1), Медный Завод (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+85), Первомайское (+12), Рощино (+14), Советский (+4), Ольшаники (+1), Селезнево (+10), Светогорск (+30), Коробицыно (+1), Каменногорск (+12), Кондратьево (+2), Красный Сокол (+2), Цвелодубово (+2), Гаврилово (+1), Каменка (+1), Кирпичное (+1), Тарасово (+1), Ильичёво (+1), Красносельское (+3), Ленинское (+2), Лесогорский (+3), Красная Долина (+1), Вещево (+1), Зайцево (+1), Михалёво (+2), Высоцк (+2), Пески (+1), Возрождение (+8), Чайка (+1), Озерное (+1), Левашово (+8), Свекловичное (+2), Пушное (+1).
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- Гатчинский район: Гатчина (+37), Тайцы (+1), Суйда (+1), с. Никольское (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+14), Вырица (+6), Малое Верево (+1), Коммунар (+5), Белогорка (+2), Шпаньково (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+3), Мины (+2), Тихвинка (+1), Малое Замостье (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Алексеевка (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+4).
- Киришский район: Кириши (+139), Будогощь (+2), Пчевжа (+1), Мотохово (+1), Кусино (+1).
- Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+12), Приладожский (+1), Синявино (+2), Назия (+5), Павлово (+1), Молодцово (+1), Путилово (+1), Сухое (+1), Мга (+4).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+25), Мошкино (+1), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1), Рассвет (+1), Нижняя Шоткуса (+1).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Низино (+3), Аннино (+1), Новогорелово (+4), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+5), Старые Заводы (+1), Трансмаш (+1), Лаголово (+1), Оржицы (+3), Олики (+1), Келози (+2), Владимировка (+1), Дятлицы (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1), Витино (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Торковичи (+3), Осьмино (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+3), Ретюнь (+7).
- Подпорожский район: Винницы (+7), Никольский (+4), Подпорожье (+44), Шеменичи (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+34), Сосново (+6), Петровское (+2), Снегиревка (+4), Мельниково (+1), Кузнечное (+13), Ягодное (+1), Мичуринское (+1), Починок (+1), Раздолье (+2), Кривко (+1), Суходолье (+1), Ларионово (+2), Ромашки (+1), Васильево (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+11), Овсище (+1), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+127), Бор (+4), Шугозеро (+6), Березовик (+2), Ганьково (+1), Кайвакса (+1), Горка (+3), Царыцино Озеро (+1), Красава (+3), Новоандреево (+1), Ерёмина Гора (+1), Саньково (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+7), Тельмана (+8), Никольское (+5), Федоровское (+1), п. Любань (+2), Каменка (+1).