В Ленобласти изменили ограничения по COVID-19. Большинство изменений – для детей

Согласно новой редакции постановления, с 21 февраля разрешена работа кружков и секций дополнительного образования. Дети могут посещать в бассейны, фитнес-центры, спортивные учреждения.
Однако спортивные и физкультурные мероприятия разрешены только на улице. Официальные турниры могут проходить и в помещениях, но без зрителей.
Также возобновляются профилактические осмотры детей. Разрешены муниципальные и региональные массовые мероприятия со следующими ограничениями по численности:
- красная зона – до 350 человек;
- желтая зона – до 500 человек;
- зеленая зона – до 700 человек.
Для всех остальных мероприятий – 50, 100 и 150 соответственно. Также до 13 марта запрещены массовые и спортивные мероприятия для детей.
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