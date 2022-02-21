В Ленобласти изменили ограничения по COVID-19. Большинство изменений – для детей

Согласно новой редакции постановления, с 21 февраля разрешена работа кружков и секций дополнительного образования. Дети могут посещать в бассейны, фитнес-центры, спортивные учреждения.

Однако спортивные и физкультурные мероприятия разрешены только на улице. Официальные турниры могут проходить и в помещениях, но без зрителей.

Также возобновляются профилактические осмотры детей. Разрешены муниципальные и региональные массовые мероприятия со следующими ограничениями по численности:

красная зона – до 350 человек;

желтая зона – до 500 человек;

зеленая зона – до 700 человек.

Для всех остальных мероприятий – 50, 100 и 150 соответственно. Также до 13 марта запрещены массовые и спортивные мероприятия для детей.