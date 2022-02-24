Росавиация: 12 аэропортов на юге России приостановили работу до 2 марта

Росавиация объявила, что на юге России с 24 февраля работу приостановили 12 аэропортов из-за начала военной спецоперации в Донбассе, которую объявил Владимир Путин.

Ограничение действует до 2 марта, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Временно приостановлена работа аэропортов Ростова (Платов), Краснодара (Пашковский), Анапы (Витязево), Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Позже Минобороны заявили, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.