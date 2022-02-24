Дрозденко: Несмотря на снижение числа заболевших, ситуация с коронавирусом в Ленобласти остается сложной

В ходе заседания правительства Александр Дрозденко отметил снижение числа новых заболевших коронавирусной инфекцией, но при этом ситуация остается сложной.

«Цифры заболевших снижаются, но они все равно намного больше, чем было в предыдущие волны коронавируса. Но мы продолжаем исполнять свои обязательства по оказанию медицинской помощи и обеспечению лекарствами заболевших», — отметил Дрозденко.

Он также добавил, что внеплановые каникулы и «удаленка» дали свой эффект — на сегодняшний день в регионе в три раза сократилось число детей с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Отмечается снижение и среди взрослого населения. Но ситуация остается сложной.

Наблюдается в регионе и уменьшение количества людей на стационарном лечении. Тем временем в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 175 человек.