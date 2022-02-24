РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов юга России

РЖД ведет работу по назначению дополнительных поездов из городов юга России, цены на билеты будут фиксированными, сообщает компания. Ранее сообщалось, что полеты в ряд аэропортов на юге России с 24 февраля до 2 марта приостановились из-за осложнения обстановки вокруг Украины.

— В настоящее время РЖД ведет работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров, – сообщили в социальных сетях ведомства.

Там также добавили, что о назначениях будут сообщать дополнительно.

В четверг 24 февраля приостановили работу аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе.