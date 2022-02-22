Фото: на таможне в Светогорске нашли 1053 пачек сигарет. Тайник прикрепили магнитом к поезду

Через границу России и Финляндии с помощью магнита под вагоном поезда пытались провезти сигареты. Тайник со 1053 пачками нашли на железнодорожном пункте упрощенного пропуска Светогорск.

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Сигареты спрятали под вагоном грузового поезда с круглым лесом, завернув в полимерную пленку и прикрепив к раме с помощью мощных магнитов.

Фото пресс-службы СЗТУ

По словам начальника таможенного поста, за последние полгода это уже третья попытка сокрытия от таможенного контроля табачной продукции, выявленная в ЖДПУП «Светогорск».

А вот, кстати, еще случай был. Из «Магнита» в Светогорске украли сигареты на 69 тысяч рублей.