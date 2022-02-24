Микроавтобус насмерть сбил пешехода под Кировском

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 23 февраля на дороге под Кировском в Ленобласти.

По предварительным данным, 43-летний водитель микроавтобуса Ford Transit наехал на женщину, которая пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм 46-летняя жительница Нижегородской области скончалась на месте происшествия.

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Известно, что водителя микроавтобуса в течение года 20 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.