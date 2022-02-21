В Петербурге воспитателя продленки подозревают в избиении первоклассника за плохое поведение

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело против воспитательницы группы продленного дня в одной из школ Кировского района, которая подозревается в нанесении травм первокласснику.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, днем 11 февраля 58-летняя воспитательница группы продленного дня ударила мальчика за нарушение дисциплины. На следующий день семилетний ученик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей теменной области в удовлетворительном состоянии поступил в больницу.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.