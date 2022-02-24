Петербургская биржа возобновила работу после четырехчасовой приостановки

Петербургская биржа восстановила работу после четырехчасовой приостановки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Утром 24 февраля работу пришлось приостановить и Московской бирже: вскоре после открытия торгов российский рынок акций и рубль упали до установленных границ. Все это произошло на фоне начала российской военной операции по защите Донбасса. Курс доллара подскочил выше 100 рублей.
Напомним, ранним утром президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе.
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