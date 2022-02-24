В Пулково отменен 21 рейс и еще 9 задержаны

Аэропорт в Пулково работает в штатном режиме. Отмена рейсов наблюдается только на южные направления страны.

Решением Росавиации в четверг, 24 февраля, была заморожена работа сразу нескольких аэропортов южной части России, передает Мойка78. Приостановлено авиасообщение в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

По последним данным, в эти города из Пулково отменены 21 рейс и еще 9 задерживается. Информация об этом отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Минтранс РФ планирует привлечь все транспортные ресурсы, чтобы оперативно вывезти с юга страны всех желающих граждан России и других государств. Будут использованы железнодорожный и автобусный транспорт. На месте окажут необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.