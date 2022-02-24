УЕФА не будет проводить финал Лиги чемпионов в Петербурге

Информация об этом появилась днем, 24 февраля.

Как передает tg-канал Деловой Петербург 24 февраля, в УЕФА решили перенести финал Лиги Чемпионов из Санкт- Петербурга. Данное решение мотивировано обострением ситуации на Украине.

Соответствующая информация стала известна порталу Associated Press.