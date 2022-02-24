Военная спецоперация на Украине: всё к этому часу

Самая полная хроника спецоперации на Украине. Текстовая трансляция обновляется и дорабатывается в режиме реального времени:
13:46. В офисе президента Украины заявили, что запаса продуктов в сетевых магазинах хватит на 15-20 дней.
13:45. РБК: Законопроект о всеобщей мобилизации Зеленского исчез из базы Верховной рады.
13:41. Бельгийский министр по вопросам миграции Самми Махди: «ЕС должен прекратить выдачу виз всем россиянам».
13:40. Укржелдорога объявила о запуске эвакуционных рейсов из Луганской, Донецкой и Одесской областей.
13:34. Роскомнадзор сообщил о волне фейков в СМИ в связи со специальной операцией в Украине.
13:33. НАТО объявило, что разворачивает дополнительные силы на восточном направлении в связи с ситуацией в Украине.
13:30. Представители ЛНР: военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.
13:23. Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
13:22. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: «Западные страны не будут вмешиваться в специальную военную операцию на Украине. Киев для них всегда был лишь разменной картой».
13:21. Глава дипломатии ЕС Боррель: «Россия столкнется с беспрецедентной изоляцией».
13:19. Пушилин: «Среди ополченцев и мирных жителей в ДНР есть раненые и погибшие. Эвакуация населения из ДНР приостанавливается».
13:17. «Укрпочта» сообщила о прекращении работы.
13:16. Нефть сорта Brent — выше $105 за баррель.
13:14. Минобороны Белоруссии: 24 февраля с 12:00 по Мск часть воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов закрыта.
13:11. Пресс-секретарь президента Бибилова Дина Гассиева: «Власти Южной Осетии направили в Донбасс комфортабельный автобус для эвакуации первой группы мирных жителей. Будут доставлены порядка 60 женщин и детей».
13:10. Президент Чехии Земан призвал ЕС отключить Россию от системы SWIFT.
13:06. Reuters: ЕС вряд ли отключит Россию от системы SWIFT.
13:00. Глава МИД Германии Бербок: «Мы согласуем полный пакет с самыми масштабными санкциями в отношении России».
12:58. Глава МИД Германии Бербок: «Мы готовились к этим событиям, и теперь будем действовать вместе с нашими партнерами и союзниками и координировать каждый шаг с нашими друзьями в Украине».
12:57. Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Мирным гражданам Украины спецоперация ничем не грозит, мы один народ».
12:56. Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО.
12:54. Доллар — 83, евро — 93, индекс Мосбиржи — 2338.
12:53. Кабинет Зеленского сообщил о гибели 40 украинских военных.
12:52. Нефть сорта Brent — выше $104 за баррель.
12:51. Зеленский: «Совет национальной безопасности и обороны снимает санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать страну».
12:48. Молдавия закроет свое небо из-за ситуации в Украине в 13:00 по Мск.
12:47. Japan Airlines отменила рейсы в Москву с формулировкой: «Не можем гарантировать безопасность».
12:45. Представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков: службой безопасности Украины готовятся провокации с постановочными роликами о массовых жертвах среди гражданских.
12:43. Минобороны России: вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
12:41. Выступление Бориса Джонсона с заявлением по Украине запланировано на 20:00 по Мск.
12:40. Зеленский призвал всех, кто имеет боевой опыт, встать на защиту Украины, и объявил о выдаче оружия.
12:36. Минобороны России: войска ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров. Войска ЛНР, наступая в направлении населенного пункта Счастье, продвинулась на 1,5 километра.
12:32. Зеленский: ВСУ ведут тяжелые бои в Донбассе.
12:32. Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
12:28. Минобороны Польши: польская армия повысила боеготовность до первого уровняю
12:27. «СПБ биржа» возобновит торги в 12:30.
12:26. Глава ДНР Денис Пушилин призвал журналистов, переехавших из Донбасса в Россию, возвращаться для освещения ситуации в регионе.
12:25. Некоторые банки продают в регионах России доллар за 150 рублей, а евро — за 200 рублей.
12:22. Лукашенко: «У нас стоит вопрос о признании ДНР и ЛНР. Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».
12:20. Представители ДНР: украинские военные, готовясь к отходу, минируют цеха серной очистки и подстанции, питающей Авдеевский коксохимический завод.
12:16. МИД КНР: Не считаем российскую операцию «вторжением».
12:16. Воздушное пространство к этому часу.
12:13. «Аэрофлот» приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно.
12:09. Александр Лукашенко: российско-украинские переговоры можно провести в Минске.
12.05. Минтранс: организуем оперативный вывоз всех желающих граждан РФ и других стран железнодорожным и автобусным транспортом с юга страны
11:59. ФСБ: зафиксирован обстрел пограничного пункта в Курской области со стороны Украины. Пострадавших нет. Пограничники уничтожили огневую точку.
11:47. Минобороны РФ опровергло сообщения украинских военных о потерях российских самолетов и бронетехники.
11:42. Президент Литвы просит парламент объявить режим ЧП в стране из-за ситуации на Украине.
11:41. Александр Лукашенко: руководство Украины было предупреждено о возможной российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов.
11:24. В Крыму вводится режим повышенной готовности в регионе.
11:22. Александр Лукашенко: белорусские войска не принимают участия в спецоперации в Украине.
11:17. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов — впервые с марта 2020.
11:15. Цена газа в Европе увеличилась до $1400 за 1 тыс. куб. м.
11:10. Президент Молдавии запросит парламент о введении чрезвычайного положения на фоне ситуации на Украине.
11:07. Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Россия и Азербайджан — союзники, признание ДНР и ЛНР ничего не меняет.
11:02. Администрация президента Турции: считаем спецоперацию России в Украине как военное вмешательство.
10:59. НАТО: Украина не член Альянса, но стране будут помогать в самозащите.
10:50. «Сбербанк»: сообщение на сайте об ограничениях на валютные операции из-за санкций не соответствует действительности. Это произошло из-за сбоя.
10:49. Эмманюэль Макрон созвал срочное заседание Совета по обороне и национальной безопасности Франции.
10:44. «Сбербанк»: банк включен в санкционный список США.
10:43. Торги на фондовой секции Московской бирже снова приостановили.
10:42. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: ЕС введет самый жесткий пакет санкций против России, который когда-либо вводился в действие.
10:39. Все пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты до особого распоряжения.
10:30. После открытия основной сессии на Московской бирже котировки устремились вниз. Среди лидеров падения акции ВТБ (-35%) и Сбербанка (-28%).
10:26. Индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов впервые с марта 2020 года.
10:25. Росморречфлот: судоходство в Азовском море приостановлено с утра 24 февраля до особого указания.
10:21. Временно приостановлена работа школ на территориях двух районов Воронежской области, граничащих с Украиной.
10:18. Как сообщают в ЛНР, украинские военные по всей линии соприкосновения массово отказываются от выполнения приказов командования и покидают позиции.
10:17. Цена нефти сорта Brent поднялась до $103 за баррель впервые с сентября 2014 года.
10:16. Украинская пограничная служба сообщает, что колонны российских военных пересекают украинскую границу в Черниговской, Харьковской и Луганской областях.
10:14. «Коммерсантъ»: в ЛНР утверждают, что сбили два украинских Су-24 в районе населенных пунктов Смелое и Степовое.
10:08. Владимир Зеленский сообщил, что ведет переговоры с Западом по созданию коалиции.
10:07. На возобновлении торгов доллар торгуется 86 ₽/$ впервые с января 2016 года. Евро – 99,99 ₽/€ впервые с декабря 2014 года. Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов – впервые с ноября 2020 года.
10:04. Глава Крыма Сергей Аксенов: на границе с Украиной слышны взрывы и выстрелы.
09:55. Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
09:53. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о полной поддержке принятого решения провести специальную военную операцию на Украине. «Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур», – заявил Сергей Аксенов.
09:50. Александр Лукашенко оперативно собирает совещание с военными.
09:45. Мосбиржа: торги возобновятся в 10:00.
09:34. ТАСС со ссылкой на народную милицию ЛНР: города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР.
09:18. Верховная рада проголосовала за введение военного положения на Украине.
09:08. Минобороны России: российская армия не встречает сопротивления со стороны пограничников Украины. Средств противовоздушной обороны ВСУ подавлены.
09:04. Минобороны России: информация о якобы сбитом на Украине российском военном самолете (об этом сообщили в Reuters в 08:49) не соответствует действительности. Инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя.
08:56. Представитель ДНР Эдуард Басурин: подразделения ЛНР начали артподготовку и операцию «по освобождению территории оккупированной территории республики».
08:45. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не паниковать и оставаться дома.
08:29. Представитель ДНР Эдуард Басурин: в ДНР идут бои по всей линии соприкосновения.
08:26. Глава Республики Крым Сергей Аксенов: в Крыму в приграничной полосе слышны разрывы, на полуострове все – в штатном режиме.
08:22. Торги в «СПБ биржа» приостановлены из-за падения рубля и российского рынка акций.
08:17. Работа 12 аэропортов в России приостановлена до 2 марта.
08:15. Джо Байден: 24 февраля 2022 года США, их союзники и партнеры введут санкции против России.
08:11. ТАСС: в Киеве заработали сирены гражданской обороны.
08:08. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Украине нужно оружие, финансовая и гуманитарная помощь.
07:55. Представитель ДНР Эдуард Басурин: ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные ей средства поражения.
07:51. Зеленский в обращении к украинцам заявил, что весь сектор безопасности и обороны Украины работает, призвал не паниковать.
07:50. Зеленский провел переговоры с Байденом, США готовят международную помощь.
07:48. Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев: подразделения ЛНР начинают штурм подконтрольного Киеву города Счастье.
07:46. Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
07:45. Торги в Мосбирже приостановлены из-за падения рубля и российского рынка акций.
07:42. Минобороны РФ: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВС Украины. ВС России ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
07:41. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.
07:27. Воздушное пространство нескольких южных областей России закрыто.
07:24. Стоимость ближайшего к исполнению фьючерсного контракта нефти сорта Brent превысила $100 за баррель, вернувшись к значениям сентября 2014 года. Рост составил 3,3%.
07:21. Владимир Зеленский созывает Совет безопасности Украины.
07:11. Российский рынок отреагировал на спецоерацию на Украину падением стоимости рублевых активов. Курс доллара растет до исторического максимума – 84,07 $/руб. Индекс Московской биржи при открытии торгов упал более чем на 11% – до 2750 пунктов. Это минимум с ноября 2020 года.
07:10. Члены НАТО объявляют о встрече, на которой рассмотрят ситуацию в Украине.
07:04. Евро выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.
07:04. Доллар выше 84 рублей впервые с января 2016 года.
07:03. Российский рынок акций открылся снижением, индекс Мосбиржи теряет свыше 10%.
06:58. ТАСС: большое количество частных машин покидает Киев.
06:43. РИА «Новости»: в Донецке тихо, мобильная связь и интернет работают, но заблокированы вызовы.
06:40. Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуации в Донбассе.
06:37. Цена нефти сорта Brent превысила $100 за баррель впервые с сентября 2014 года.
06:26. ТАСС: в районе аэропорта Борисполь под Киевом слышны взрывы.
06:05. Владимир Путин: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Подробнее – здесь.