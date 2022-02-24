Военная спецоперация на Украине: всё к этому часу

Самая полная хроника спецоперации на Украине. Текстовая трансляция обновляется и дорабатывается в режиме реального времени:

13:46. В офисе президента Украины заявили, что запаса продуктов в сетевых магазинах хватит на 15-20 дней.

13:45. РБК: Законопроект о всеобщей мобилизации Зеленского исчез из базы Верховной рады.

13:41. Бельгийский министр по вопросам миграции Самми Махди: «ЕС должен прекратить выдачу виз всем россиянам».

13:40. Укржелдорога объявила о запуске эвакуционных рейсов из Луганской, Донецкой и Одесской областей.

13:34. Роскомнадзор сообщил о волне фейков в СМИ в связи со специальной операцией в Украине.

13:33. НАТО объявило, что разворачивает дополнительные силы на восточном направлении в связи с ситуацией в Украине.

13:30. Представители ЛНР: военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

13:23. Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

13:22. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов: «Западные страны не будут вмешиваться в специальную военную операцию на Украине. Киев для них всегда был лишь разменной картой».

13:21. Глава дипломатии ЕС Боррель: «Россия столкнется с беспрецедентной изоляцией».

13:19. Пушилин: «Среди ополченцев и мирных жителей в ДНР есть раненые и погибшие. Эвакуация населения из ДНР приостанавливается».

13:17. «Укрпочта» сообщила о прекращении работы.

13:16. Нефть сорта Brent — выше $105 за баррель.

13:14. Минобороны Белоруссии: 24 февраля с 12:00 по Мск часть воздушного пространства для полетов гражданских воздушных судов закрыта.

13:11. Пресс-секретарь президента Бибилова Дина Гассиева: «Власти Южной Осетии направили в Донбасс комфортабельный автобус для эвакуации первой группы мирных жителей. Будут доставлены порядка 60 женщин и детей».

13:10. Президент Чехии Земан призвал ЕС отключить Россию от системы SWIFT.

13:06. Reuters: ЕС вряд ли отключит Россию от системы SWIFT.

13:00. Глава МИД Германии Бербок: «Мы согласуем полный пакет с самыми масштабными санкциями в отношении России».

12:58. Глава МИД Германии Бербок: «Мы готовились к этим событиям, и теперь будем действовать вместе с нашими партнерами и союзниками и координировать каждый шаг с нашими друзьями в Украине».

12:57. Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Мирным гражданам Украины спецоперация ничем не грозит, мы один народ».

12:56. Борис Джонсон созвал экстренный саммит НАТО.

12:54. Доллар — 83, евро — 93, индекс Мосбиржи — 2338.

12:53. Кабинет Зеленского сообщил о гибели 40 украинских военных.

12:52. Нефть сорта Brent — выше $104 за баррель.

12:51. Зеленский: «Совет национальной безопасности и обороны снимает санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать страну».

12:48. Молдавия закроет свое небо из-за ситуации в Украине в 13:00 по Мск.

12:47. Japan Airlines отменила рейсы в Москву с формулировкой: «Не можем гарантировать безопасность».

12:45. Представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков: службой безопасности Украины готовятся провокации с постановочными роликами о массовых жертвах среди гражданских.

12:43. Минобороны России: вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

12:41. Выступление Бориса Джонсона с заявлением по Украине запланировано на 20:00 по Мск.

12:40. Зеленский призвал всех, кто имеет боевой опыт, встать на защиту Украины, и объявил о выдаче оружия.

12:36. Минобороны России: войска ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров. Войска ЛНР, наступая в направлении населенного пункта Счастье, продвинулась на 1,5 километра.

12:32. Зеленский: ВСУ ведут тяжелые бои в Донбассе.

12:32. Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

12:28. Минобороны Польши: польская армия повысила боеготовность до первого уровняю

12:27. «СПБ биржа» возобновит торги в 12:30.

12:26. Глава ДНР Денис Пушилин призвал журналистов, переехавших из Донбасса в Россию, возвращаться для освещения ситуации в регионе.

12:25. Некоторые банки продают в регионах России доллар за 150 рублей, а евро — за 200 рублей.

12:22. Лукашенко: «У нас стоит вопрос о признании ДНР и ЛНР. Мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».

12:20. Представители ДНР: украинские военные, готовясь к отходу, минируют цеха серной очистки и подстанции, питающей Авдеевский коксохимический завод.

12:16. МИД КНР: Не считаем российскую операцию «вторжением».

12:16. Воздушное пространство к этому часу.

12:13. «Аэрофлот» приостанавливает рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно.

12:09. Александр Лукашенко: российско-украинские переговоры можно провести в Минске.

12.05. Минтранс: организуем оперативный вывоз всех желающих граждан РФ и других стран железнодорожным и автобусным транспортом с юга страны

11:59. ФСБ: зафиксирован обстрел пограничного пункта в Курской области со стороны Украины. Пострадавших нет. Пограничники уничтожили огневую точку.

11:47. Минобороны РФ опровергло сообщения украинских военных о потерях российских самолетов и бронетехники.

11:42. Президент Литвы просит парламент объявить режим ЧП в стране из-за ситуации на Украине.

11:41. Александр Лукашенко: руководство Украины было предупреждено о возможной российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов.

11:24. В Крыму вводится режим повышенной готовности в регионе.

11:22. Александр Лукашенко: белорусские войска не принимают участия в спецоперации в Украине.

11:17. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов — впервые с марта 2020.

11:15. Цена газа в Европе увеличилась до $1400 за 1 тыс. куб. м.

11:10. Президент Молдавии запросит парламент о введении чрезвычайного положения на фоне ситуации на Украине.

11:07. Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Россия и Азербайджан — союзники, признание ДНР и ЛНР ничего не меняет.

11:02. Администрация президента Турции: считаем спецоперацию России в Украине как военное вмешательство.

10:59. НАТО: Украина не член Альянса, но стране будут помогать в самозащите.

10:50. «Сбербанк»: сообщение на сайте об ограничениях на валютные операции из-за санкций не соответствует действительности. Это произошло из-за сбоя.

10:49. Эмманюэль Макрон созвал срочное заседание Совета по обороне и национальной безопасности Франции.

10:44. «Сбербанк»: банк включен в санкционный список США.

10:43. Торги на фондовой секции Московской бирже снова приостановили.

10:42. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: ЕС введет самый жесткий пакет санкций против России, который когда-либо вводился в действие.

10:39. Все пункты пропуска в Крыму на границе с Украиной закрыты до особого распоряжения.

10:30. После открытия основной сессии на Московской бирже котировки устремились вниз. Среди лидеров падения акции ВТБ (-35%) и Сбербанка (-28%).

10:26. Индекс Мосбиржи упал ниже 2400 пунктов впервые с марта 2020 года.

10:25. Росморречфлот: судоходство в Азовском море приостановлено с утра 24 февраля до особого указания.

10:21. Временно приостановлена работа школ на территориях двух районов Воронежской области, граничащих с Украиной.

10:18. Как сообщают в ЛНР, украинские военные по всей линии соприкосновения массово отказываются от выполнения приказов командования и покидают позиции.

10:17. Цена нефти сорта Brent поднялась до $103 за баррель впервые с сентября 2014 года.

10:16. Украинская пограничная служба сообщает, что колонны российских военных пересекают украинскую границу в Черниговской, Харьковской и Луганской областях.

10:14. «Коммерсантъ»: в ЛНР утверждают, что сбили два украинских Су-24 в районе населенных пунктов Смелое и Степовое.

10:08. Владимир Зеленский сообщил, что ведет переговоры с Западом по созданию коалиции.

10:07. На возобновлении торгов доллар торгуется 86 ₽/$ впервые с января 2016 года. Евро – 99,99 ₽/€ впервые с декабря 2014 года. Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов – впервые с ноября 2020 года.

10:04. Глава Крыма Сергей Аксенов: на границе с Украиной слышны взрывы и выстрелы.

09:55. Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

09:53. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о полной поддержке принятого решения провести специальную военную операцию на Украине. «Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур», – заявил Сергей Аксенов.

09:50. Александр Лукашенко оперативно собирает совещание с военными.

09:45. Мосбиржа: торги возобновятся в 10:00.

09:34. ТАСС со ссылкой на народную милицию ЛНР: города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР.

09:18. Верховная рада проголосовала за введение военного положения на Украине.

09:08. Минобороны России: российская армия не встречает сопротивления со стороны пограничников Украины. Средств противовоздушной обороны ВСУ подавлены.

09:04. Минобороны России: информация о якобы сбитом на Украине российском военном самолете (об этом сообщили в Reuters в 08:49) не соответствует действительности. Инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя.

08:56. Представитель ДНР Эдуард Басурин: подразделения ЛНР начали артподготовку и операцию «по освобождению территории оккупированной территории республики».

08:45. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не паниковать и оставаться дома.

08:29. Представитель ДНР Эдуард Басурин: в ДНР идут бои по всей линии соприкосновения.

08:26. Глава Республики Крым Сергей Аксенов: в Крыму в приграничной полосе слышны разрывы, на полуострове все – в штатном режиме.

08:22. Торги в «СПБ биржа» приостановлены из-за падения рубля и российского рынка акций.

08:17. Работа 12 аэропортов в России приостановлена до 2 марта.

08:15. Джо Байден: 24 февраля 2022 года США, их союзники и партнеры введут санкции против России.

08:11. ТАСС: в Киеве заработали сирены гражданской обороны.

08:08. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: Украине нужно оружие, финансовая и гуманитарная помощь.

07:55. Представитель ДНР Эдуард Басурин: ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные ей средства поражения.

07:51. Зеленский в обращении к украинцам заявил, что весь сектор безопасности и обороны Украины работает, призвал не паниковать.

07:50. Зеленский провел переговоры с Байденом, США готовят международную помощь.

07:48. Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев: подразделения ЛНР начинают штурм подконтрольного Киеву города Счастье.

07:46. Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

07:45. Торги в Мосбирже приостановлены из-за падения рубля и российского рынка акций.

07:42. Минобороны РФ: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВС Украины. ВС России ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

07:41. Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.

07:27. Воздушное пространство нескольких южных областей России закрыто.

07:24. Стоимость ближайшего к исполнению фьючерсного контракта нефти сорта Brent превысила $100 за баррель, вернувшись к значениям сентября 2014 года. Рост составил 3,3%.

07:21. Владимир Зеленский созывает Совет безопасности Украины.

07:11. Российский рынок отреагировал на спецоерацию на Украину падением стоимости рублевых активов. Курс доллара растет до исторического максимума – 84,07 $/руб. Индекс Московской биржи при открытии торгов упал более чем на 11% – до 2750 пунктов. Это минимум с ноября 2020 года.

07:10. Члены НАТО объявляют о встрече, на которой рассмотрят ситуацию в Украине.

07:04. Евро выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

07:04. Доллар выше 84 рублей впервые с января 2016 года.

07:03. Российский рынок акций открылся снижением, индекс Мосбиржи теряет свыше 10%.

06:58. ТАСС: большое количество частных машин покидает Киев.

06:43. РИА «Новости»: в Донецке тихо, мобильная связь и интернет работают, но заблокированы вызовы.

06:40. Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуации в Донбассе.

06:37. Цена нефти сорта Brent превысила $100 за баррель впервые с сентября 2014 года.

06:26. ТАСС: в районе аэропорта Борисполь под Киевом слышны взрывы.

06:05. Владимир Путин: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Подробнее – здесь.