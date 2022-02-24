Пассажир запустил стеклянную бутылку в голову бортпроводника в Пулково

Так пьяный дебошир отреагировал на то, что его не впустили в самолет.

Об этом вечером, 24 февраля, стало известно Невским новостям со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Пассажира рейса Петербург — Ла Романа (Доминикана) суд признал виновным в причинении легкого вреда здоровью. По версии полиции, конфликт произошел ночью 24 декабря 2021 года прямо на трапе самолета в Пулково.

Пьяного мужчину отказались впускать на борт из-за его состояния. Пассажир стал махать руками, материться, а позже отправил в челюсть бортпроводника-инструктора пакет с бутылкой алкоголя и лимонадом. Сотрудник авиакомпании получил легкий вред здоровью.

Пассажир в итоге признал вину и загладил моральный вред. Суд оштрафовал мужчину на 20 тысяч рублей.