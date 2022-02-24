Видео: две школьницы в Петербурге устроили обстрел разбитым стеклом по прохожим

Двух маленьких хулиганок удалось снять на камеру.
Как поделился Мегаполис вечером, 24 февраля, с общего балкона высотки на улице Ворошилова в Петербурге две школьницы скидывали стекло на машины, прохожих и козырьки магазинов.
Женщина не ограничилась съемкой видео и поднялась на этаж, где хулиганили две девочки-подростка. На балконе их уже не было. Вероятно, школьницы заметили, что их снимают и они убежали.
Позже неравнодушная местная жительница заметила в местном продуктовом магазине двух девочек, похожих на тех, кто устроил «обстрел». На вопросы автора видео дети ничего не ответили и явно нервничали.
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24.02.2022 59