Фото: к банкоматам Петербурга выстраиваются очереди

Из-за всеобщего ажиотажа, в некоторых банках снять можно только рубли. Иностранная валюта в банкоматах постепенно заканчивается.
Как поделился tg-канал Аварийный Петербург вечером, 24 февраля, в разных районах Петербурга фиксируют очереди к банкоматам. В основном петербуржцы снимают наличные деньги на фоне новостей о санкциях Запада.
Приличная очередь выстроилась в ТЦ «Пик» у банкоматов «Сбера» и «Тинькофф». Люди сообщают о проблемах в работе Тинькоффа.
Фото: Аварийный Петербург/Telegram
Фото: Аварийный Петербург/Telegram
Фото: Аварийный Петербург/Telegram
В «Сбере» на Мужества большая очередь в банкоматы, в основном снимают наличку, — пишет автор фото.
Также в отделении ВТБ на улице Мужества наблюдается дефицит иностранной валюты.
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24.02.2022 42