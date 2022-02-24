Фото: к банкоматам Петербурга выстраиваются очереди

Автор: Анастасия Щербакова
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Из-за всеобщего ажиотажа, в некоторых банках снять можно только рубли. Иностранная валюта в банкоматах постепенно заканчивается.

Как поделился tg-канал Аварийный Петербург вечером, 24 февраля, в разных районах Петербурга фиксируют очереди к банкоматам. В основном петербуржцы снимают наличные деньги на фоне новостей о санкциях Запада.

Приличная очередь выстроилась в ТЦ «Пик» у банкоматов «Сбера» и «Тинькофф». Люди сообщают о проблемах в работе Тинькоффа.

Фото: к банкоматам Петербурга выстраиваются очереди Петербург, очереди банкоматыФото: Аварийный Петербург/Telegram
Фото: к банкоматам Петербурга выстраиваются очереди Петербург, очереди банкоматыФото: Аварийный Петербург/Telegram
Фото: к банкоматам Петербурга выстраиваются очереди Петербург, очереди банкоматыФото: Аварийный Петербург/Telegram
В «Сбере» на Мужества большая очередь в банкоматы, в основном снимают наличку, — пишет автор фото.
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Фото: Аварийный Петербург/Telegram

Также в отделении ВТБ на улице Мужества наблюдается дефицит иностранной валюты.

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Фото: Аварийный Петербург/Telegram
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Фото: к банкоматам Петербурга выстраиваются очереди Петербург, очереди банкоматы
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