Росавиация обновила перечень закрытых аэропортов России

Появился обновленный список аэропортов Юга страны, которые временно не работают.



Как передает пресс-служба ведомства вечером, 24 февраля, в списке неработающих воздушных гаваней по-прежнему остаются следующие города: Геленджик, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону.

В уточненном перечне теперь добавлен Липецк и убран Симферополь.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме,- передает ведомство.

На фоне закрытия ряда аэропортов южных городов России, среди населения вырос спрос на жд-транспорт. Так, больше всего необходимость в покупке билетов на поезда выросла у жителей Анапы и Симферополя — в 13,5 и 18,5 раз, соответственно.