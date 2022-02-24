РБК: под санкции Британии попал Аэрофлот, ВТБ, Ростех и еще ряд крупных российских компаний

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Великобритания вводит санкции в отношении российских корпораций в связи с военной операцией на Украине, передает РБК.

Как передает РБК, Великобритания ввела ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Британии и заморозила активы банка ВТБ.

Премьер страны Джонсон также заявил о планах ограничить доступ банков России к финансовой системе Великобритании, а российским предприятиям запретить зарабатывать на британском рынке и проводить на нем платежи в долларах и фунтах стерлингов.

Кроме того, Борис Джонсон заявил ,что вводятся санкции против «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха» и Объединенной судостроительной корпорации.

Вам будет интересно
РБК: под санкции Британии попал Аэрофлот, ВТБ, Ростех и еще ряд крупных российских компаний Украина, санкции, Россия, Донбасс, война, Британия, Visa, Swift
Росавиация обновила перечень закрытых аэропортов России
Появился обновленный список аэропортов Юга страны, которые временно не работают. Как передает пресс-служба ведомства вечером, 24 февраля, в списке неработающих воздушных...
24.02.2022 91
Автор