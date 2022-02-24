РБК: под санкции Британии попал Аэрофлот, ВТБ, Ростех и еще ряд крупных российских компаний

Великобритания вводит санкции в отношении российских корпораций в связи с военной операцией на Украине, передает РБК.
Как передает РБК, Великобритания ввела ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Британии и заморозила активы банка ВТБ.
Премьер страны Джонсон также заявил о планах ограничить доступ банков России к финансовой системе Великобритании, а российским предприятиям запретить зарабатывать на британском рынке и проводить на нем платежи в долларах и фунтах стерлингов.
Кроме того, Борис Джонсон заявил ,что вводятся санкции против «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха» и Объединенной судостроительной корпорации.
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24.02.2022 91